Хочу поблагодарить Ольгу за оказанную услугу! Была проделана большая работа. Редизайн самого сайта + адаптив для мобилки и планшета (все страницы). В ходе выполнения было много попутных правок и доработок, согласований с нашей стороны. И все это Ольга делала терпеливо и понимая, о чем идет речь. Особо хочу отметить ее коммуникабельность, понимание нужд клиента, оперативность ответов и профессионализм. Она сделала не просто картинки сайта, а четко, до мелочей продуманные блоки, кнопки, ссылки, детали на фоне общего концепта согласно нашего брендбука. Однозначно будем обращаться ещё!