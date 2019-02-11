Необходимо внедрить новый дизайн для существующего сайта sushigo.by Работы включают в себя: 1. Создание новой темы, настройка шаблонов, страниц, адаптивная верстка. Прилагаются макеты PSD для desktop/tablet/mobile. 2. Доработки и ...
Действие аккаунта приостановлено!
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$1020
выплачено фрилансерам
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заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Под но готовящийся к редизайу рабочий сайт необходимо произвести предварительный аудит. Оптимизировать его под SEO Подключить и настроить Гугл тег менеджер По срокам, времени необходимому на выполнение определенного объема работ ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо изготовить дизайн брошюры с наиболее популярными товарами сервиса доставки суши и пиццы. Дизайн нужно выполнить в стиле готового брендбука. Брендбук, фото товаров предоставим. ТЗ при необходимости тоже составим, под конкретного исполнителя. Брошюра, которую ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Редизайн сайт по брендбуку. Вот сайт www.sushigo.by Предварительный объем работ: 1. Главная 2. Меню 3. Доставка 4. Акции 5. Отзывы 6. Контакты 7. Страница товаров 8. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отзывы фрилансеров
$1020
8 баллов
5 лет назад
Drupal
Успешное сотрудничество. Благодарю Вас
Ответный отзыв
Шикарный специалист! Все очень быстро и четко. Как всегда у нас возникали рабочие моменты, доработки, нестыковки - это нормально. И все это тут же редактировалось по нашему пожеланию. Всем рекомендую! Будем работать дальше.
$550
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую Игоря как отличного заказчика. Адекватные правки, быстрая оплата, всегда на связи. Было предоставлено хорошее ТЗ, дополнительные материалы по фирменному стилю компании. Наши предпочтения в дизайне сошлись и получился очень хороший продукт. Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
Хочу поблагодарить Ольгу за оказанную услугу! Была проделана большая работа. Редизайн самого сайта + адаптив для мобилки и планшета (все страницы). В ходе выполнения было много попутных правок и доработок, согласований с нашей стороны. И все это Ольга делала терпеливо и понимая, о чем идет речь. Особо хочу отметить ее коммуникабельность, понимание нужд клиента, оперативность ответов и профессионализм. Она сделала не просто картинки сайта, а четко, до мелочей продуманные блоки, кнопки, ссылки, детали на фоне общего концепта согласно нашего брендбука. Однозначно будем обращаться ещё!