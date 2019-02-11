vakal1982

Игорь vakal1982

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Сервис доставки суши и пиццы SushiGo.by (РБ)
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1020
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$1020
8 баллов
5 лет назад
Внедрение нового дизайна для интернет-магазина на Drupal 7
Drupal
Успешное сотрудничество. Благодарю Вас
Шикарный специалист! Все очень быстро и четко. Как всегда у нас возникали рабочие моменты, доработки, нестыковки - это нормально. И все это тут же редактировалось по нашему пожеланию. Всем рекомендую! Будем работать дальше.
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o_shkarubo
Ольга 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$550
10 баллов
6 лет назад
Редизайн интернет-магазина сервиса доставки суши и пиццы
Рекомендую Игоря как отличного заказчика. Адекватные правки, быстрая оплата, всегда на связи. Было предоставлено хорошее ТЗ, дополнительные материалы по фирменному стилю компании. Наши предпочтения в дизайне сошлись и получился очень хороший продукт. Спасибо за интересный проект. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Хочу поблагодарить Ольгу за оказанную услугу! Была проделана большая работа. Редизайн самого сайта + адаптив для мобилки и планшета (все страницы). В ходе выполнения было много попутных правок и доработок, согласований с нашей стороны. И все это Ольга делала терпеливо и понимая, о чем идет речь. Особо хочу отметить ее коммуникабельность, понимание нужд клиента, оперативность ответов и профессионализм. Она сделала не просто картинки сайта, а четко, до мелочей продуманные блоки, кнопки, ссылки, детали на фоне общего концепта согласно нашего брендбука. Однозначно будем обращаться ещё!
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