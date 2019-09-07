Есть сайт на Django, на котором нужно сделать доработки: - фильтры по каталогу (тэги) - сортировки в каталоге - публикации (новости и т.п.) - отзывы Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA ...
Внедрение нового дизайна для интернет-магазина на Drupal 7
Необходимо внедрить новый дизайн для существующего сайта sushigo.by
Работы включают в себя:
1. Создание новой темы, настройка шаблонов, страниц, адаптивная верстка.
Прилагаются макеты PSD для desktop/tablet/mobile.
2. Доработки и правки текущего функционала. (реализация фильтров, создание новых страниц, настройка domain access).
Требования к кандидату: уверенный full-stack разработчик Drupal 7, знание Commerce, Views, Panels.
Deadline - 1 сентября.
Несколько файлов для примера в приложении.
Выбранный исполнитель
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