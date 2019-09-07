Внедрение нового дизайна для интернет-магазина на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки219 просмотров

Необходимо внедрить новый дизайн для существующего сайта sushigo.by

Работы включают в себя:

1. Создание новой темы, настройка шаблонов, страниц, адаптивная верстка.

Прилагаются макеты PSD для desktop/tablet/mobile.

2. Доработки и правки текущего функционала. (реализация фильтров, создание новых страниц, настройка domain access).

Требования к кандидату: уверенный full-stack разработчик Drupal 7, знание Commerce, Views, Panels.

Deadline - 1 сентября.

Несколько файлов для примера в приложении. 

Drupal
6 лет назад
vakal1982
Игорь 
42 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад
$1020
35 дней
Escrow
Шикарный специалист! Все очень быстро и четко. Как всегда у нас возникали рабочие моменты, доработки, нестыковки - это нормально. И все это тут же редактировалось по нашему пожеланию. Всем рекомендую! Будем работать дальше.
Успешное сотрудничество. Благодарю Вас

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 лет назад