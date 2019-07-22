Перенос шаблона сайта на хостинг + админка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок118 просмотров

Есть шаблон сайта. Необходимо перенести его на хостинг, настроить под него админку(чтобы можно было самому добавлять информацию) и внести несколько правок. 

Шаблон сайта и правок прикрепляю ниже. 

По цене пишите Ваши предложения

6 лет назад
solovyevgeorg
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров