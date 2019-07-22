Повысить скорость сайта по Google PageSpeed

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  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок185 просмотров

Сайт без CMS, только верстка.

Сейчас: 63 для мобильных 79 для компьютеров.

Необходимо улучшить показатели.

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров