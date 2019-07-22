Разработка модуля Drupal 7 + Telegram API

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки178 просмотров

Требуется опытный Drupal-разработчик для создания модуля.

Что делает модуль:

Позволяет вести переписку в комментариях к нодам через Telegram.

Основные функции:

  • Отправляет тексты из body нод и комментариев к ней в виде сообщений в выбранную группу в Telegram.
  • Принимает ответы (reply) из группы Telegram в виде комментариев к ноде.
Подробное ТЗ и обсуждение сроков, оплаты возможно при переписке с заинтересовавшим исполнителем.
Drupal
6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров