Добрый день! Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта. Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает. Нужно ...
Сделать автономный сервис полноценных интеграций.
Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере.
ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер.
Интеграция Instagram.
Принцип работы:
Человек пишет в Direct, сообщение попадает в открытые линии Bitrix24 и создается чат.
Синхронизируется все сообщения, логин, аватар, фото- и видеофайлы, его
комментарии.
При ответе через Direct сообщение должно попадать в чат (который находится в
CRM-системе.)
Нужно сделать интеграцию:
- с Bitrix24
- с amoCRM
В первую очередь интеграция делается с Bitrix24.
Требования от сервиса:
- Удобный многопользовательский интерфейс, работающий из любого современного
браузера.
- Обработка входящих сообщений.
- Возможность делать рассылки (тем, кто когда либо писал, т.е по базе)
- Полная синхронизация всей истории сообщений из Direct`a в CRM с передачей информации о
- Возможность полноценного общения с клиентами из Instagram`a через CRM-систему.
- Синхронизация фото и видео из Directa в CRM-систему.
- Мгновенная отправка документов, голосовых сообщений, фотографий и т.п.
- Окно чата с клиентами и их список слева.
- Наличие всей информации по клиенту в окне чата.
- Отображение тегов на клиенте (где список клиентов и их аватары, (теги пишутся в карточке
- Синхронизация комментариев из Instagram по ранее созданной карточке клиента.
- Возможность ответа на комментарии через CRM-систему
клиентах.
(Около каждого контакта обозначение, откуда он в базе, т.е значек Avito,
Юлы, Instagram`a или Whatsapp)
клиента))
(Проще говоря, чтобы была история общения с клиентом занесенная в карточку)
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