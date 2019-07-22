Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере.

ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер.

Интеграция Instagram.

Принцип работы:

Человек пишет в Direct, сообщение попадает в открытые линии Bitrix24 и создается чат.

Синхронизируется все сообщения, логин, аватар, фото- и видеофайлы, его

комментарии.

При ответе через Direct сообщение должно попадать в чат (который находится в

CRM-системе.)

Нужно сделать интеграцию:

с Bitrix24

с amoCRM

В первую очередь интеграция делается с Bitrix24.

Требования от сервиса: