Сделать автономный сервис полноценных интеграций.

$238
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка266 просмотров

Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере.

ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер.

Интеграция Instagram.

Принцип работы:

Человек пишет в Direct, сообщение попадает в открытые линии Bitrix24 и создается чат.

Синхронизируется все сообщения, логин, аватар, фото- и видеофайлы, его

комментарии.

При ответе через Direct сообщение должно попадать в чат (который находится в

CRM-системе.)

Нужно сделать интеграцию: 

  • с Bitrix24
  • с amoCRM

В первую очередь интеграция делается с Bitrix24.

Требования от сервиса:

  • Удобный многопользовательский интерфейс, работающий из любого современного

    браузера.

  • Обработка входящих сообщений.
  • Возможность делать рассылки (тем, кто когда либо писал, т.е по базе)
  • Полная синхронизация всей истории сообщений из Direct`a в CRM с передачей информации о

    • клиентах.

  • Возможность полноценного общения с клиентами из Instagram`a через CRM-систему.
  • Синхронизация фото и видео из Directa в CRM-систему.
  • Мгновенная отправка документов, голосовых сообщений, фотографий и т.п.
  • Окно чата с клиентами и их список слева.

    • (Около каждого контакта обозначение, откуда он в базе, т.е значек Avito,

    Юлы, Instagram`a или Whatsapp)

  • Наличие всей информации по клиенту в окне чата.
  • Отображение тегов на клиенте (где список клиентов и их аватары, (теги пишутся в карточке

    • клиента))

  • Синхронизация комментариев из Instagram по ранее созданной карточке клиента.

    • (Проще говоря, чтобы была история общения с клиентом занесенная  в карточку)

  • Возможность ответа на комментарии через CRM-систему

AmoCRM
6 лет назад
marousseev
Вадим 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$238
10 дней
Escrow

Заявки фрилансеров

Y1Y1
Ян 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад