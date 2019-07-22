Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок254 просмотра

Нужен специалист по WordPress для внесения ряда доработок на сайте. Подробное тз и ссылку на сайт в личку кандидатам которые заинтересуют. Пишите свой скайп для связи. 

WordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров