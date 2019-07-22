Исправить ошибки на сайте

На тестовой платформе интернет магазина на cms Prestashop есть ошибки в консоли товара:

1) http://prntscr.com/oi97gr

2) Ошибки js: http://prntscr.com/oi98dj, http://prntscr.com/oi99dc.

3) Кроме того, при загрузке стандартного редактирования товара возникает долгое "залипание" http://prntscr.com/oibqs7.

4) После нажатия на кнопку «Сохранить» долгое "залипание". Требуется установить причины вышеуказанных проблем, исправить эти ошибки с сохранением функционала и работы. После этого написать какие файлы были исправлены и точный путь к ним, а так же какие строки правились. Для переноса на чистовой сайт.