Поддержка и доработка spa сайта

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Необходима регулярная поддержка сайта ( в т.ч. устранять баги) и периодические доработки. 

Вот технические характеристики 

• Клиентская часть (UI) Angular-приложение на языкеTypeScript с использованием фреймворка Angular. Для стилизации UI применяется библиотека Bootstrap, для форм применяются компоненты из Angular Material. 

•Серверная часть Web-приложение ASP.NET Core на .NET Core и разрабатывается на языке C#. 

• Для хранения данных в БД используется MS SQL Server и технология Entity Framework Core. 

• Все тесты разрабатываются с использованием библиотек xUnit.net и JustMock. При разработке приёмочных тестов используется инструмент SpecFlow. 

AngularASP.NETBootstrapSQL
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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