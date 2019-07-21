Поддержка и доработка spa сайта

Необходима регулярная поддержка сайта ( в т.ч. устранять баги) и периодические доработки.

Вот технические характеристики

• Клиентская часть (UI) Angular-приложение на языкеTypeScript с использованием фреймворка Angular. Для стилизации UI применяется библиотека Bootstrap, для форм применяются компоненты из Angular Material.

•Серверная часть Web-приложение ASP.NET Core на .NET Core и разрабатывается на языке C#.

• Для хранения данных в БД используется MS SQL Server и технология Entity Framework Core.

• Все тесты разрабатываются с использованием библиотек xUnit.net и JustMock. При разработке приёмочных тестов используется инструмент SpecFlow.