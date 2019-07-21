Нужно доработать и затем привязать форму подачи заявки в виде квиз-теста к админке на opencart. Сам квиз есть и визуально готов (собран на конструкторе), доработать нужно - алгоритм просчета стоимости - добавить ...
Изменить/доработать функционал на сайте
Сайт по прокату/аренды лимузинов, англоязычный, сделан на Друпал 8 ( www.shirino.com/ )
Клиент выбирает тип поездки, день, время, откуда/куда, затем переходит на вторую страницу к выбору машин.
Потом переход на страницу оплаты, клиент заполняет форму и переходит к оплате через Paypal.
После оплаты, клиент получает СМС на смартфон и копию на емайл, админ сайта тоже СМС на свой смартфон, копию на емайл и запись в админку.
СМС сообщения приходит через систему www.nexmo.com/, установлен код на сайте, как только клиент оплатил поездку сразу идёт рассылка СМСок.
1. Нужно доработать/изменить функциoнал.
2. Если нужно сделать вёрстку, обновления и тд.
3. Оплата за работу через PayPal/Western Union
4. Срок исполнения заказа, две недели.
Если заинтересуетесь, я вам вышлю ТЗ
Заявки фрилансеров
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