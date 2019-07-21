Изменить/доработать функционал на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Сайт по прокату/аренды лимузинов, англоязычный, сделан на Друпал 8 ( www.shirino.com/

Клиент выбирает тип поездки, день, время, откуда/куда, затем переходит на вторую страницу к выбору машин. 

Потом переход на страницу оплаты, клиент заполняет форму и переходит к оплате через Paypal. 

После оплаты, клиент получает СМС на смартфон и копию на емайл, админ сайта тоже СМС на свой смартфон, копию на емайл и запись в админку. 

СМС сообщения приходит через систему www.nexmo.com/, установлен код на сайте, как только клиент оплатил поездку сразу идёт рассылка СМСок. 

1. Нужно доработать/изменить функциoнал. 

2. Если нужно сделать вёрстку, обновления и тд. 

3. Оплата за работу через PayPal/Western Union 

4. Срок исполнения заказа, две недели. 

Если заинтересуетесь, я вам вышлю ТЗ

Drupal
6 лет назад
filipxova
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров