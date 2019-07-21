Изменить/доработать функционал на сайте

Сайт по прокату/аренды лимузинов, англоязычный, сделан на Друпал 8 ( www.shirino.com/ )

Клиент выбирает тип поездки, день, время, откуда/куда, затем переходит на вторую страницу к выбору машин.

Потом переход на страницу оплаты, клиент заполняет форму и переходит к оплате через Paypal.

После оплаты, клиент получает СМС на смартфон и копию на емайл, админ сайта тоже СМС на свой смартфон, копию на емайл и запись в админку.

СМС сообщения приходит через систему www.nexmo.com/, установлен код на сайте, как только клиент оплатил поездку сразу идёт рассылка СМСок.

1. Нужно доработать/изменить функциoнал.

2. Если нужно сделать вёрстку, обновления и тд.

3. Оплата за работу через PayPal/Western Union

4. Срок исполнения заказа, две недели.

Если заинтересуетесь, я вам вышлю ТЗ