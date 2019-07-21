Срочно исправить

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Завершен6 заявок214 просмотров

Добрый день.

При заходе на сайт пишет что угроза безопасности во всех браузерах т.к. прошел срок сертификата, сертификат устанавливал программист который уже давно не отвечает и не выходит на связь, прошу помочь компетентным людям.

сайт работает на платформе opencart 2

mimaximum.ru

Opencart
6 лет назад
remobill
Рустем 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$5
1 день
Escrow
Спасибо, быстро сделал, рекомендую.
Оперативное предоставление нужных для работы данных, моментальная оплата. Рекомендую Андрея в качестве заказчика.

Заявки фрилансеров

OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад