Убрать экранирование & в ckeditor 4 на MODx

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Закрыт4 заявки147 просмотров

Когда вставляешь в поле source код, содержащий символ &, после переключения редактора он экранируется в & и из-за этого код ломается, нужно это отключить.

MODX
6 лет назад
oxojeck
35 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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