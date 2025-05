Добавить в сайты на WP защитe от роботов при отправке сообщений

Подобный метод используется у нас на сайте

https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2246-paradnaya-ulitsa-3-k-2

В форме отправки сообщений есть скрытое поле (name=is-iam-bot) со значением yes. При отправке формы используется js событие onSubmit, в котором значение поля меняется на no. В контроллере, при получении запроса проверяем значение этого поля - если yes - не обрабатывать запрос.