Необходимо доработать функционал. Имеем: сайт с реферальной системой. У каждого пользователя есть страница с персональными данными. 1.Нужно добавить ссылку на рекламируемую страницу(например профиль инста, либо просто какой-то ресурс). 2.Сделать страницу с отображением ...
Добавить в сайты на WP защитe от роботов при отправке сообщений
Подобный метод используется у нас на сайте
https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2246-paradnaya-ulitsa-3-k-2
В форме отправки сообщений есть скрытое поле (name=is-iam-bot) со значением yes. При отправке формы используется js событие onSubmit, в котором значение поля меняется на no. В контроллере, при получении запроса проверяем значение этого поля - если yes - не обрабатывать запрос.
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