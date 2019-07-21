Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Календарь публикаций PHP+jQuery+AJAX
Есть календарь с функционалом листания по месяцам (см. фото).
У календаря нужно сделать следующее:
- чтобы личтание было не более чем текущий месяц года
- чтобы если в массиве (запрос через AJAX к БД сайта) содержатся записи на определенную дату, то тогда чтобы день недели был кликабельным
По сути, это "календарь событий", "архив новостей" и т.п. Все дело в реализации, которая мне нужна в рабочем виде.
Исполнителю предоставлю имеющиеся исходники. Либо приветствуется подобное по визуалу решение, с иным кодом (кому-то проще написать свое, чем исправлять чужое).
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