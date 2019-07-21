Календарь публикаций PHP+jQuery+AJAX

Есть календарь с функционалом листания по месяцам (см. фото).

У календаря нужно сделать следующее:

- чтобы личтание было не более чем текущий месяц года

- чтобы если в массиве (запрос через AJAX к БД сайта) содержатся записи на определенную дату, то тогда чтобы день недели был кликабельным

По сути, это "календарь событий", "архив новостей" и т.п. Все дело в реализации, которая мне нужна в рабочем виде.

Исполнителю предоставлю имеющиеся исходники. Либо приветствуется подобное по визуалу решение, с иным кодом (кому-то проще написать свое, чем исправлять чужое).