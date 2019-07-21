Календарь публикаций PHP+jQuery+AJAX

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок155 просмотров

Есть календарь с функционалом листания по месяцам (см. фото).

У календаря нужно сделать следующее:

- чтобы личтание было не более чем текущий месяц года

- чтобы если в массиве (запрос через AJAX к БД сайта) содержатся записи на определенную дату, то тогда чтобы день недели был кликабельным

По сути, это "календарь событий", "архив новостей" и т.п. Все дело в реализации, которая мне нужна в рабочем виде.

Исполнителю предоставлю имеющиеся исходники. Либо приветствуется подобное по визуалу решение, с иным кодом (кому-то проще написать свое, чем исправлять чужое).

AJAXjQueryPHP
6 лет назад
c0wb0y
41 год
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Качественная работа в соответствии с поставленой задачей. Приемлемые цены и удовлетворительные сроки. Рекомендую как исполнителя, который знает свою работу!
Хороший заказчик, который и сам понимает тонкости работы. Всегда на связи, произвел оплату несмотря на трудности с платежными системами. Однозначно рекомендую!

Заявки фрилансеров

Alarm9_8
26 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад

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