Спарсить товары с сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок255 просмотров

Спарсить с https://kid-mag.kz/ контент сайта и залить на опенкард

6 лет назад
damyrian1
40 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров