Развернуть дампы двух сайтов

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Закрыт4 заявки122 просмотра

Здраавствуйте!

Есть два сайта (один дамп из админки битрикса и один или на нашем хостинге, но пароль от админки потеряли, восстановить и сделать дамп) потом их развернуть на другом хостинге

Пишем стоимость и сроки

6 лет назад
mondaystudio
Андрей 
41 год
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров