Есть готовый сайт с оплатой за услуги, подключено api, нужно немного доработать api ( добавить и удалить несколько моментов ) + доработать дизайн страницы ( макеты готовы ), детали в личку.
Развернуть дампы двух сайтов
Здраавствуйте!
Есть два сайта (один дамп из админки битрикса и один или на нашем хостинге, но пароль от админки потеряли, восстановить и сделать дамп) потом их развернуть на другом хостинге
Пишем стоимость и сроки
Заявки фрилансеров
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