Доработать api интеграцию

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки121 просмотр

Есть готовый сайт с оплатой за услуги, подключено api, нужно немного доработать api ( добавить и удалить несколько моментов ) + доработать дизайн страницы ( макеты готовы ), детали в личку.

6 лет назад
dyachenkov
Владимир 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров