Небольшая админка на laravel

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок199 просмотров

Есть база данных MySQL (таблицы: вопросы \ ответы \ теги \ авторы, линки тега к вопросу)

Нужно написать простенький php скрипт на laravel 5+ twig шаблонизатор для управления этими таблицами.

Функционал:

список вопросов

поиск + фильтры по тегам, кол-ву ответов, опубликован или нет. и т.д. 

пейджинг

Просмотр вопроса \ ответа в режиме редактирования ( визивиг )

Отправка запроса curl на внешний апи для проверки текста,

Запись результатов в базу wordpress ( создание поста, тегов, автора и т.д. ) + отметка что вопрос уже опубликовали.

Интерфейс для быстрой обработки вопросов ( сохранить вопрос + загрузить следующий ) 

Всякие мелочи.

Другими словами, нам нужно наполнить блог на вордпресс готовыми

данными предварительно отмодерировав их. Для этого и создается такая простенькая админка. 

Возможно, этот функционал можно реализовать и сразу в виде вордпресс плагина. Тогда laravel не нужен.

LaravelMySQLPHPWordPress
6 лет назад
morgan_spb
Виталий 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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