Небольшая админка на laravel

Есть база данных MySQL (таблицы: вопросы \ ответы \ теги \ авторы, линки тега к вопросу)

Нужно написать простенький php скрипт на laravel 5+ twig шаблонизатор для управления этими таблицами.

Функционал:

список вопросов

поиск + фильтры по тегам, кол-ву ответов, опубликован или нет. и т.д.

пейджинг

Просмотр вопроса \ ответа в режиме редактирования ( визивиг )

Отправка запроса curl на внешний апи для проверки текста,

Запись результатов в базу wordpress ( создание поста, тегов, автора и т.д. ) + отметка что вопрос уже опубликовали.

Интерфейс для быстрой обработки вопросов ( сохранить вопрос + загрузить следующий )

Всякие мелочи.

Другими словами, нам нужно наполнить блог на вордпресс готовыми

данными предварительно отмодерировав их. Для этого и создается такая простенькая админка.

Возможно, этот функционал можно реализовать и сразу в виде вордпресс плагина. Тогда laravel не нужен.