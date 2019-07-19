Разработка инвестиционного сервиса для физ.лиц

Сервис должен из себя представлять площадку которая собирает инвестиционные средства с физ.лиц по средствам онлайн платежей.

В сервисе должно быть 2 типа личных кабинетов. 1 тип – это инвесторы (ФИЗ.ЛИЦА), 2ой тип это Стартапы (юр.лица)

Желательный срок разработки не более 2ух месяцев. Тз как такого нету. Если у вас есть бриф на тз чтобы я его заполнил это будет отлично