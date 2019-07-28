Написание скрипта к API сервиса приема платежей.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки207 просмотров

Доброго.

Сервис wooppay.com прием платежей с баланса мобильных.

Во вложение документация.

Мне нужна просто статическая страничка работающая, вбили номер получили смс оплатили. Интеграция с сайтом не требуется, просто отдельный статичный работающий скрипт.

В качестве id заказа и суммы статичные данные возьмите, и после успешной оплаты "Вы успешно оплатили заказ № *******" 

Во вложение документация к API

6 лет назад
ILSHA
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

evtuhovdo
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$30
2 дня
Escrow
Работу выполнил.
Все супер, оплата вовремя, на связи, задача ясная.

Заявки фрилансеров

evtuhovdo
Денис 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад