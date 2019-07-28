Спарсить с https://kid-mag.kz/ контент сайта и залить на опенкард
Написание скрипта к API сервиса приема платежей.
Доброго.
Сервис wooppay.com прием платежей с баланса мобильных.
Во вложение документация.
Мне нужна просто статическая страничка работающая, вбили номер получили смс оплатили. Интеграция с сайтом не требуется, просто отдельный статичный работающий скрипт.
В качестве id заказа и суммы статичные данные возьмите, и после успешной оплаты "Вы успешно оплатили заказ № *******"
Во вложение документация к API
Выбранный исполнитель
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