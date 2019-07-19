Доработка корзины ворлд пресс

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Закрыт7 заявок136 просмотров

Добрый день. 

Сайт на ворд-пресс. http://blooming.by/  Нужно подправить стили. Когда добавляешь товар в корзину, и заходишь в неё, там есть кнопка "Перейти к оформлению заказа". Нажимаем на неё и внизу поле "Ваш заказ", там сбились стили их нужно привезти в порядок и так же обратить внимание на мобильную версию, там вообще полный бордак с этой страницей. А так же убрать некоторые поля из  "Детали оплаты".

6 лет назад
davidlukin
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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