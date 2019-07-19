Доработка корзины ворлд пресс

Добрый день.

Сайт на ворд-пресс. http://blooming.by/ Нужно подправить стили. Когда добавляешь товар в корзину, и заходишь в неё, там есть кнопка "Перейти к оформлению заказа". Нажимаем на неё и внизу поле "Ваш заказ", там сбились стили их нужно привезти в порядок и так же обратить внимание на мобильную версию, там вообще полный бордак с этой страницей. А так же убрать некоторые поля из "Детали оплаты".