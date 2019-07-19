Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Бот парсер для подписок отписок
Нужно написать бота который будет по определенному алгоритму подписываться и отписываться на пользователей на сайте creativemarket
Приблизительно принцип такой:
1 функция
- Я вношу список интересующих меня авторов в базу.
У каждого автора в аккаунте есть открытый список его подписок на других авторов и заказчиков и подписчиков на его аккаунт. Выбираю какая группа меня интересует. В большинстве случаев это те кто подписались на автора.
- Программа должна изучить список подписчиков, сравнить с теми подписками что уже сделаны у меня и начать подписываться внося подписки в базу данных. Нужно учитывать что пользователи делятся на 2 категории – покупатели и владельцы магазинов. Нужно сделать возможность выбора подписываться на всех подряд или только на первых или только вторых. Подписки ограничиваются максимум 220 за раз и возможность подписываться дальше дается через час-другой. Надо выработать алгоритм при котором подписки будут идти постоянно и неравномерно, например 1000 в день. Опять же должна быть возможность установить желаемое количество.
- Каждая подписка на автора магазина должна сопровождаться лайком нескольких работ (опять же опционально).
- Следующий шаг установка отписок на невзаимные аккаунты через Х-дней.
2 функция
Лайки и добавления в коллекции работ авторов. Есть список категорий + сортировка по популярности/новизне. Учитывая эти критерии после настройки программа лайкает и добавляет в коллекции работы авторов.
3 функция
Оставляем комментарии к работам авторов из шаблонов.
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Более подробно логику продумаем с конкретным исполнителем.
Указывайте пожалуйста бюджет и сроки, может быть у кого-то есть готовое решение.
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