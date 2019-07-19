Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Правки для браузерной игры
Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php(без фреймворков и т.д.).
Подготовили несложные правки:
1) Активировать Ежедневные задания(файл с кодом есть), как активировать распишем подробнее(там нужно просто убрать лишнее и изменить некоторые значения).
2) Поправить чтобы в Гос. магазине и магазине "Березка" вещи покупались с первого раза(сейчас бывает что со 2го раза покупаются при нажатии кнопки "Купить").
3) Поправить в Передачах лог в конце после передачи предмета(как на скрине): должно быть показано окончание сделки как(сейчас показывает часть кода) и в https://old-combats.com/ (тоесть сумма кредов(денег игровых) либо предметы должны быть показаны в окончательном логе, тоесть то что было передано).
4) Стоимость починки для всех артефактов в ремонтной мастерской увеличить в 50 раз.
5) Прописать пути к картинкам в кнопке клана как на скрине.
6) Во вкладке "Текущие" при старте боя видны не все персонажи(активировать отображение недостающих персонажей).
7) Во кладке "Завершенные" невидны значки кланов, поправить.
8) Исправить баг: при получении сперва лёгкой травмы, и в следующем бою если ставится еще одна, то обе травмы исчезают. В нашем другом исходнике работает без бага данная функция, можно перенести код(функцию) оттуда.
Скрины к некоторым правкам прикрепили.
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