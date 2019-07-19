Правки для браузерной игры

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки156 просмотров

Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php(без фреймворков и т.д.).

Подготовили несложные правки:

1) Активировать Ежедневные задания(файл с кодом есть), как активировать распишем подробнее(там нужно просто убрать лишнее и изменить некоторые значения).

2) Поправить чтобы в Гос. магазине и магазине "Березка" вещи покупались с первого раза(сейчас бывает что со 2го раза покупаются при нажатии кнопки "Купить").

3) Поправить в Передачах лог в конце после передачи предмета(как на скрине): должно быть показано окончание сделки как(сейчас показывает часть кода) и в https://old-combats.com/ (тоесть сумма кредов(денег игровых) либо предметы должны быть показаны в окончательном логе, тоесть то что было передано).

4) Стоимость починки для всех артефактов в ремонтной мастерской увеличить в 50 раз.

5) Прописать пути к картинкам в кнопке клана как на скрине.

6) Во вкладке "Текущие" при старте боя видны не все персонажи(активировать отображение недостающих персонажей).

7) Во кладке "Завершенные" невидны значки кланов, поправить.

8) Исправить баг: при получении сперва лёгкой травмы, и в следующем бою если ставится еще одна, то обе травмы исчезают. В нашем другом исходнике работает без бага данная функция, можно перенести код(функцию) оттуда.

Скрины к некоторым правкам прикрепили.

PHP
6 лет назад
zakazchik333
Александр 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Оптимизировать сайт (PageSpeed Insights, ImageCMS)

    Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше.  Сайт на ImageCMS.  Детали в личных сообщениях.

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить кнопку Read more (вордпресс)

    Есть большой текст. Нужно первые 2 предложения чтоб были показаны, ниже них — кнопка read more по нажатию на которую показывается остальной текст После показа текста кнопка меняет надпись на read less Нужно ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать обработчики форм на js и php

    При клике на кнопку открывается попап,  в зависимости от того какая кнопка нажата нужно подменять заголовок и описание в форме, также передавать параметр который будет учитываться в достижении цели в яндекс метрике.

    JavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Интеграция

    добрый день!  Задача: сделать интеграцию гугл-таблиц с гугл-календарем  Необходимо сделать так, чтобы события автоматически хотя бы 1 раз в день переносились из таблиц в календарь. Пробовали делать через script.google.com, получилось перенести только дату, ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить язык на сайт

    http://www.lushengjx.com/  сайт на английском языке. Необходимо: добавить русский язык на сайт, чтобы при нажатии на русский флажок в верхнем углу текст с английского менялся на русский. Перевод есть.   Как это можно сделать?  ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка корзины ворлд пресс

    Добрый день.  Сайт на ворд-пресс. http://blooming.by/  Нужно подправить стили. Когда добавляешь товар в корзину, и заходишь в неё, там есть кнопка "Перейти к оформлению заказа". Нажимаем на неё и внизу поле "Ваш заказ", там сбились ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создать страницу Вопрос-Ответ на сайте WordPress

    В сайте http://helpme.m-m.co.ua на WordPress требуется создать страницу Вопрос-ответ со  следующими требованиями 1. Вопрос задает посетитель сайта (любой, зарегистрированный и не зарегистрированный, то есть  гость). Отвечает, а также модерирует администратор ...

    WordPress
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Написание скрипта к API сервиса приема платежей.

    Доброго. Сервис wooppay.com прием платежей с баланса мобильных. Во вложение документация. Мне нужна просто статическая страничка работающая, вбили номер получили смс оплатили. Интеграция с сайтом не требуется, просто отдельный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад