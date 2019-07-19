Правки для браузерной игры

Здравствуйте, игра по типу https://legbk.com, на чистом php(без фреймворков и т.д.).

Подготовили несложные правки:

1) Активировать Ежедневные задания(файл с кодом есть), как активировать распишем подробнее(там нужно просто убрать лишнее и изменить некоторые значения).

2) Поправить чтобы в Гос. магазине и магазине "Березка" вещи покупались с первого раза(сейчас бывает что со 2го раза покупаются при нажатии кнопки "Купить").

3) Поправить в Передачах лог в конце после передачи предмета(как на скрине): должно быть показано окончание сделки как(сейчас показывает часть кода) и в https://old-combats.com/ (тоесть сумма кредов(денег игровых) либо предметы должны быть показаны в окончательном логе, тоесть то что было передано).

4) Стоимость починки для всех артефактов в ремонтной мастерской увеличить в 50 раз.

5) Прописать пути к картинкам в кнопке клана как на скрине.

6) Во вкладке "Текущие" при старте боя видны не все персонажи(активировать отображение недостающих персонажей).

7) Во кладке "Завершенные" невидны значки кланов, поправить.

8) Исправить баг: при получении сперва лёгкой травмы, и в следующем бою если ставится еще одна, то обе травмы исчезают. В нашем другом исходнике работает без бага данная функция, можно перенести код(функцию) оттуда.

Скрины к некоторым правкам прикрепили.