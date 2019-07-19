Необходимо оптимизировать сайт для компьютеров и мобильных устройств. Сейчас показатель для компьютеров 49, для смартфонов 32. После оптимизации показатели должны быть на уровне 80 и выше. Сайт на ImageCMS. Детали в личных сообщениях.
Разработка платформы для студенческих работ
Под разработкой понимаем дизайн, вертску, запуск, тестирование и тд. Чтобы на выходе мы получили рабочий сервис.
Сервис специализируется на студенческих работах (курсовые, дипломные и тд). На сервисе студент размещает заказ, автор ставит ставку, студент выбирает автора, автор выполняет работу и выкладывает её на сервисе. Вся работа и оплата происходит через сервис. Обязателен раздел форум, нужны будут приемы/отправка платежей от многих электронных и банковских систем. У каждого пользователя свой профиль, есть возможность отправлять личные сообщения. Есть возможность приобретения вип статуса (определенные фишки). Это очень очень кратко по функционалу.
Аналоги
Четкое задание будем сформировано позже, на данном этапе интересует стоимость разработки и дальнейшее поддержание сервиса.
ВАЖНО:
Цены и сроки указывайте в заявке. Указывайте хотя бы вилки цен.
Заявки в которых не указаны сроки и цена, рассматриваться не будут.
Напишите в заявке слово "Шаблон", чтобы отсеять авто-ответы.
Заявки фрилансеров
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