Развитие проекта на Vue JS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок247 просмотров

Необходима помощь специалиста по VueJs в среднем небольшом проекте, написанном с помощью библиотеки Vuetify. Оплата сдельная.

JavaScriptVue.js
6 лет назад
stenly_ipkens
Денис 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров