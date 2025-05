Добрый день.

Интересует следующий вопрос.

Сколько будет стоить написать запрос PHP5 по API для finam.ru для запроса свечей за определенный период, баланса и для выставить ордер на продажу, например, для инструмента АКЦИИ СБЕРБАНК.

Что-то типа этого (это для Криптопии) только нужно для finam.ru

function api_query($method, array $req = array())

{

$API_KEY = '';

$API_SECRET = '';

static $ch = null;

$ch = curl_init();

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$url = "https://www.cryptopia.co.nz/Api/SubmitTrade";

$nonce=time();

$post_data = json_encode($req);

$m = md5($post_data, true);

$requestContentBase64String = base64_encode($m);

$signature = $API_KEY."POST".strtolower(urlencode($url)).$nonce.$requestContentBase64String;

$hmacsignature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature, base64_decode($API_SECRET), true));

$header_value = "amx ".$API_KEY.":".$hmacsignature.":".$nonce;

$headers = array("Content-Type: application/json; charset=utf-8", "Authorization: $header_value";

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);

curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);

curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($req));

// run the query

$res = curl_exec($ch);

$data5=json_decode($res, TRUE);

var_dump($data5);

curl_close($ch);

if ($res === false) throw new Exception('Could not get reply: '.curl_error($ch));

//return $res;

$pr_min=$data5["Data"][0]["Available"];;

echo "

pr_min1=".$pr_min;

}

echo api_query("GetBalance", array('Type'=> "Sell", 'Market'=> $currency, 'Rate'=> $rate, 'Amount'=> $amount)).PHP_EOL;

