Сайт: http://fotograf-kuzmina.no/ Движок: Wordpress Тест скорости загрузки страниц (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) показывает низкий результат для мобильных устройств (см.приложение). На ПК ситуация несколько лучше, но тоже может быть оптимизирована. Желаемый результат: 80+% на том ...
Написать запрос PHP5 по API для finam.ru
Добрый день.
Интересует следующий вопрос.
Сколько будет стоить написать запрос PHP5 по API для finam.ru для запроса свечей за определенный период, баланса и для выставить ордер на продажу, например, для инструмента АКЦИИ СБЕРБАНК.
Что-то типа этого (это для Криптопии) только нужно для finam.ru
function api_query($method, array $req = array())
{
$API_KEY = '';
$API_SECRET = '';
static $ch = null;
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
$url = "https://www.cryptopia.co.nz/Api/SubmitTrade";
$nonce=time();
$post_data = json_encode($req);
$m = md5($post_data, true);
$requestContentBase64String = base64_encode($m);
$signature = $API_KEY."POST".strtolower(urlencode($url)).$nonce.$requestContentBase64String;
$hmacsignature = base64_encode(hash_hmac("sha256", $signature, base64_decode($API_SECRET), true));
$header_value = "amx ".$API_KEY.":".$hmacsignature.":".$nonce;
$headers = array("Content-Type: application/json; charset=utf-8", "Authorization: $header_value";
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, $headers);
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, json_encode($req));
// run the query
$res = curl_exec($ch);
$data5=json_decode($res, TRUE);
var_dump($data5);
curl_close($ch);
if ($res === false) throw new Exception('Could not get reply: '.curl_error($ch));
//return $res;
$pr_min=$data5["Data"][0]["Available"];;
echo "
pr_min1=".$pr_min;
}
echo api_query("GetBalance", array('Type'=> "Sell", 'Market'=> $currency, 'Rate'=> $rate, 'Amount'=> $amount)).PHP_EOL;
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