MODX REVO автоматическое переключение языка при входе на сайт

Есть рабочий сайт на MODX Revo 2.7.1 на котором созданы контексты для мультиязычности.

Сейчас на сайте переключение контекстов осуществляется в ручном режиме через плагин.

Был приобретен модуль - GeoLocation в MODstore. (https://modstore.pro/packages/maps/geolocation)

Необходима доработка функционала автоматического открытия страницы при входе посетителя с определенной страны:

На сайте используются языки:

Латышский;

русский;

английский;

литовский;

эстонский.

Требуется при первом посещении посетителей из стран Латвия, Литва и Эстония открыть им соответствующий языковой контекст.

Далее посетитель сам сможет выбрать нужный язык при необходимости как сейчас работает в ручном режиме. Автоматическое открытие определенного контекста требуется только для первого входа. Возможно привязать к языку браузера....

Для России открывать русский, для Англии и Америки английскую версию.

Для всех неопределенных стран открывать латышскую версию сайта.

Жду предложений по срокам и стоимости доработки