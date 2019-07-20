Одностраничный сайт на вордпресс: вертстка адаптивная + анимированные элементыпостановка на WPпоп-апы - сообщения на почту менеджеруОбязательно выдержать в зеленой зоне. Google page speed
MODX REVO автоматическое переключение языка при входе на сайт
Есть рабочий сайт на MODX Revo 2.7.1 на котором созданы контексты для мультиязычности.
Сейчас на сайте переключение контекстов осуществляется в ручном режиме через плагин.
Был приобретен модуль - GeoLocation в MODstore. (https://modstore.pro/packages/maps/geolocation)
Необходима доработка функционала автоматического открытия страницы при входе посетителя с определенной страны:
На сайте используются языки:
- Латышский;
- русский;
- английский;
- литовский;
- эстонский.
Далее посетитель сам сможет выбрать нужный язык при необходимости как сейчас работает в ручном режиме. Автоматическое открытие определенного контекста требуется только для первого входа. Возможно привязать к языку браузера....
Для России открывать русский, для Англии и Америки английскую версию.
Для всех неопределенных стран открывать латышскую версию сайта.
Жду предложений по срокам и стоимости доработки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Интересует следующий вопрос. Сколько будет стоить написать запрос PHP5 по API для finam.ru для запроса свечей за определенный период, баланса и для выставить ордер на продажу, например, для инструмента АКЦИИ СБЕРБАНК. ...Закрыт6 лет назад
Сайт: http://fotograf-kuzmina.no/ Движок: Wordpress Тест скорости загрузки страниц (https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/) показывает низкий результат для мобильных устройств (см.приложение). На ПК ситуация несколько лучше, но тоже может быть оптимизирована. Желаемый результат: 80+% на том ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте!Есть готовая верстка https://www.dropbox.com/s/lybpzm4ydo6vgjc/tea1.zip?dl=0 Требуется натянуть на webasyst Пишем стоимость и срокиЗакрыт6 лет назад
Необходима помощь специалиста по VueJs в среднем небольшом проекте, написанном с помощью библиотеки Vuetify. Оплата сдельная.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. После переноса сайта на другой сервер, стали возникать ошибки. Задача найти причину ошибок и их устранить. Пример ошибок во вложенном файле.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $5
Когда вставляешь в поле source код, содержащий символ &, после переключения редактора он экранируется в & и из-за этого код ломается, нужно это отключить.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день коллеги! Пример как нужно сделать можно глянуть на сайте avito кнопка “купить с доставкой“ Более детальное тз прикрепляю файлом Жду от вас примерные сроки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна система для организации вебинаров на своём сервере. Возможное количество зрителей 100-300 чел. Напишите пожалуйста на сколько это реализуемая задача? Если нагрузка на собственный сервер будет при таком количестве зрителей ...Закрыт6 лет назад
Подобный метод используется у нас на сайте https://www.vipflat.ru/prodazha-kvartir/2246-paradnaya-ulitsa-3-k-2 В форме отправки сообщений есть скрытое поле (name=is-iam-bot) со значением yes. При отправке формы используется js событие onSubmit, в котором значение поля меняется ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад