MODX REVO автоматическое переключение языка при входе на сайт

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Закрыт2 заявки200 просмотров

Есть рабочий сайт на MODX Revo 2.7.1 на котором созданы контексты для мультиязычности.

Сейчас на сайте переключение контекстов осуществляется в ручном режиме через плагин.

Был приобретен модуль - GeoLocation в MODstore. (https://modstore.pro/packages/maps/geolocation)

Необходима доработка функционала автоматического открытия страницы при входе посетителя с определенной страны:

На сайте используются языки:

  • Латышский;
  • русский;
  • английский;
  • литовский;
  • эстонский.
Требуется при первом посещении посетителей из стран Латвия, Литва и Эстония открыть им соответствующий языковой контекст. 

Далее посетитель сам сможет выбрать нужный язык при необходимости как сейчас работает в ручном режиме. Автоматическое открытие определенного контекста требуется только для первого входа. Возможно привязать к языку браузера....

Для России открывать русский, для Англии и Америки английскую версию.

Для всех неопределенных стран открывать латышскую версию сайта.

Жду предложений по срокам и стоимости доработки

MODX
6 лет назад
jurikserf
Юрий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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