Требуется увеличить скорость загрузки всех страниц сайта с точки зрения PageSpeed Insights, для десктопной и мобильной версии, сайт — https://perevod.one. Для экономии времени прошу сразу отвечать по существу: указывать в в ...
Доработки сайта на вордпресс
Приветствую! Необходимо доработать сайт на вордпрессе
Подробно описано в тз
https://docs.google.com/document/d/1pq2RD7JPHpyhOMD3_xmOIcwhLstxJdjm6W-5-LNumV0/edit?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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