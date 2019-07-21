Доработки сайта на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

Приветствую! Необходимо доработать сайт на вордпрессе 

Подробно описано в тз 

https://docs.google.com/document/d/1pq2RD7JPHpyhOMD3_xmOIcwhLstxJdjm6W-5-LNumV0/edit?usp=sharing

WordPress
6 лет назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров