Веб-интерфейс для управления прайс-листом

Требуется реализовать веб-интерфейс по управлению прайс-листом (CRUD). В нём предусмотреть систему версий, чтобы можно было просматривать историю правок (просто текстовый лог).

Что из себя представляет прайс-лист: набор категорий и подкатегорий, в каждой из которых находятся товары. У товаров есть название, фасовка и цена.

Для каждого товара требуется возможность редактирования категории, названия, фасовки и

цены. Для каждой категории и подкатегории требуется возможность редактирования названия и родительской категории (любая другая категория либо опция «корневая»).

Для удобства редактирования реализовать функцию drag-and-drop для перемещения позиций по списку.

Важные моменты:

— импорт из файлов НЕ нужен. Исходные данные должны быть как раз в этом веб-интерфейсе

— нужен экспорт в файлы формата xml (шаблон предоставлю) и xls (шаблон предоставлю)

— авторизация и система пользователей НЕ нужна