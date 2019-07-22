Техническая поддержка 2х ботов в Telegram

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки152 просмотра

Необходим консультант для технической поддержки ботов в Telegram канале. Необходимо разобраться в имеющемся коде и на постоянной основе осуществлять консультацию  и техническую поддержку созданных  ботов

6 лет назад
Gulnarachio91
Гульнара 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров