Gulnarachio91

Нужна удаленная консультация электрика по Skype по встраиваемым в мебель электрическим коммуникациям (розетка и выключатели в маникюрный, парикмахерский, визажный стол). Консультация нужна в ближайшее время (сегодня-завтра).
- Интерьеры и Экстерьеры1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Разработать несколько анимированных масок в Instagram (помощь в создании концепции, разработка дизайна и внедрение маски в Instagram аккаунт).Иконки и Пиксель-арт8 заявокЗакрыт6 лет назад
- $11
Разработать оригинальный пакет стикеров в Telegram (сотрудники компании) в стиле комиксов (Batman). Подробное ТЗ будет отправлено в личном сообщении.Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $8
Разработать чертеж стола-трансформера в офисЧертежи и Схемы14 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходим консультант для технической поддержки ботов в Telegram канале. Необходимо разобраться в имеющемся коде и на постоянной основе осуществлять консультацию и техническую поддержку созданных ботовВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $200
Анализ парикмахерского рынка в Баку (особенности налогообложения, рекомендации по организационно-правовой форме, системе налогообложения, форме трудоустройства (самозанятые, расходы при официальном трудоустройстве, риски при неофициальном трудоустройстве) для организации парикмахерских), а также оценить объем рынка, подготовить анализ цен ...Финансовые услуги6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо выполнить чертежи табуреток, маникюрного стола, подкатной тумбы, вешалки, барного стула и стола, локеров в короткие сроки в пределах 5 тысяч рублейЧертежи и Схемы10 заявокЗакрыт6 лет назад