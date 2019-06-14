Исследование рынка парикмахерских Баку

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт6 заявок259 просмотров

Анализ парикмахерского рынка в Баку (особенности налогообложения, рекомендации по организационно-правовой форме, системе налогообложения, форме трудоустройства (самозанятые, расходы при официальном трудоустройстве, риски при неофициальном трудоустройстве) для организации парикмахерских), а также оценить объем рынка, подготовить анализ цен на услуги, аренду помещений и основных конкурентов (парикмахерских сетей).

6 лет назад
Gulnarachio91
Гульнара 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров