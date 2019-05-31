Создать сайт и привязать платежную систему

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт2 заявки231 просмотр

создать сайт благотворительности и привязать к нему платежную систему которая бы лучше работала с банковскими картами америки. интересует человек который работал с платежными системами 

6 лет назад
DubikP
30 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров