Создать сайт и привязать платежную систему

Много вторсырья лежит на дорогах в качестве мусора. Я планирую организовать . Сбор и переработку пластика и картона. 1. это очистит окружающую среду. 2- будет приносить прибыль. Помещение есть, люди тоже есть. Нужно закупить оборудование ...