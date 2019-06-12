Составление финансовых продуктов для КПК

Добрый день! Требуется грамотно и обоснованно составленные программы по займам для юридических и физических лиц для кредитно-потребительского кооператива с залогом имущества на сумму от 120 тр до 2 млн сроком от 3 месяцев до 2 лет, без залога имущества от 30 тр до 120 тр.