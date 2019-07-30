Просчет себестоимости

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Завершен9 заявок302 просмотра

Нужно просчитать себестоимости товаров согласно косвенным и прямым расходам, а также оценить состояние бизнеса вцелом! Сможете сделать? Сроки?

6 лет назад
guest_15614800434295
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$300
20 дней
Очень рекомендую! Человек хорошо разбирается в своей теме и может объяснить все тонкости и нюансы! Работа выполнена четко в срок и без нареканий!
Отличные впечатления от сотрудничества

Заявки фрилансеров

Avalanche_6
45 лет
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
#1
Финансовые услуги