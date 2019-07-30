этой комапнии работать буду с человеком который предложит минимальную цену. Оплата ЯД-Киви-WMR в рассрочку (не несколько транзакций оплаты за работу)
Просчет себестоимости
Нужно просчитать себестоимости товаров согласно косвенным и прямым расходам, а также оценить состояние бизнеса вцелом! Сможете сделать? Сроки?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $2Финансовые услуги7 заявокЗакрыт5 лет назад
создать сайт благотворительности и привязать к нему платежную систему которая бы лучше работала с банковскими картами америки. интересует человек который работал с платежными системамиЗакрыт6 лет назад
- $8
Добрый день. Подумал, что тут многие пользуются Киви кошельками. Нужно каждый день выводить по 50 т.р. Как можно без комиссии? Постоплата за информацию после проверки 500 рубФинансовые услуги4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется найти крупных поставщиков компьютерной техники и сантехники (оптовых) в Украине.Финансовые услуги3 заявкиЗакрыт6 лет назад
необходимо откорректировать инвест модель рудной компании и на ее основе сделать бюджетФинансовые услуги5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрий день. Цікавить розробка таблиць: - реєстр фінансових операцій - звіт про Рух грошових коштів - заявки на витрати грошових коштів - і, найголовніше, Платіжний календар на місяць на основі попередніх ...Финансовые услуги7 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте, мне нужно узнать меры и рассчитать меры по улучшению менеджмента на предприятии. Примерный объем работы 10 страниц.Закрыт6 лет назад
Доброго всемени суток Ищеться опытный экономист для создании модели которая максимализирует доход путем смены цены на товары На данный момент около 14 товаров. Жду ваших заявокФинансовые услуги7 заявокЗакрыт6 лет назад
При оплате средства зачисляются на кошелек а обработчик не заносит их в базу данныхЗакрыт6 лет назад
Требуется качественный, профессиональный бизнес-план построения дохода на группе ВКонтакте.Закрыт6 лет назад