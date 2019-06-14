этой комапнии работать буду с человеком который предложит минимальную цену. Оплата ЯД-Киви-WMR в рассрочку (не несколько транзакций оплаты за работу)
Бизнес-план
Необходимо разработать бизнес план, фин. модель и презентацию для инвестора.Информация о проектеДействующий бизнес по Недвижимости Коливинговых Коттеджей.Город ОдессаНеобходимая сумма инвестицийИнтересует объем инвестиций вход 5.000$ максимальный порог до 15.000$«KSP» (Коливинговое Сообщество Предпринимателей)Всю информацию по проекту предоставим.
Сроки сжатые.
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