Бизнес-план

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
Закрыт8 заявок243 просмотра

Необходимо разработать бизнес план, фин. модель и презентацию для инвестора.Информация о проектеДействующий бизнес по Недвижимости Коливинговых Коттеджей.Город ОдессаНеобходимая сумма инвестицийИнтересует объем инвестиций вход 5.000$ максимальный порог до 15.000$«KSP»  (Коливинговое Сообщество Предпринимателей)Всю информацию по проекту предоставим.

Сроки сжатые.

6 лет назад
guest_15626764797108
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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