Написание бизнес план для Банка, бизнес процессы, банковская структура

  1. Биржа фриланса
  2. Финансовые услуги
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Подробное задание прикреплено к данному проекту (2 анкеты):

Application form for regulated activities – только 9 раздел

Supplement Banking Business – все, кроме части Islamic

Регулируемые виды деятельности: 

депозиты, кредиты, инвестиционная деятельность

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6 лет назад
oskar_tog
41 год
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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