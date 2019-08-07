Разработка пакета стикеров в Telegram

$11
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок906 просмотров

Разработать оригинальный пакет стикеров в Telegram (сотрудники компании) в стиле комиксов (Batman). Подробное ТЗ будет отправлено в личном сообщении. 

6 лет назад
Gulnarachio91
Гульнара 
33 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров