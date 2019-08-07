Разработка пакета стикеров в Telegram

Добрый день, ребята. Нам в команду нужен иллюстратор для генерации идей и отрисовки принтов для нанесения на одежду. Тематика иллюстраций айтишная, поэтому желательно, чтобы человек понимал суть и юмор. Параллельно, будут проскакивать иллюстрации ...