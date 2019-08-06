Требуется доведение до ума 1 обложки. Логотип остается оригинальный. На выходе обложка - а5 (155*215 мм) с двумя названиями произведений и остальным текстом
Нужен иллюстратор для создания принтов.
Добрый день, ребята.
Нам в команду нужен иллюстратор для генерации идей и отрисовки принтов для нанесения на одежду.
Тематика иллюстраций айтишная, поэтому желательно, чтобы человек понимал суть и юмор. Параллельно, будут проскакивать иллюстрации на другие тематики, но основная - IT.
Акцент делаем на креативность идей и качество их визуализации. Преимущество у фрилансеров с портфолио.
Заявки фрилансеров
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