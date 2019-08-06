Нужен иллюстратор для создания принтов.

Добрый день, ребята.

Нам в команду нужен иллюстратор для генерации идей и отрисовки принтов для нанесения на одежду.

Тематика иллюстраций айтишная, поэтому желательно, чтобы человек понимал суть и юмор. Параллельно, будут проскакивать иллюстрации на другие тематики, но основная - IT.

Акцент делаем на креативность идей и качество их визуализации. Преимущество у фрилансеров с портфолио.