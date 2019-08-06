Визуал для календаря, сложно, стильно, нужна отрисованная иллюстрация

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок205 просмотров

Необходимо сделать 4 стилизованные иллюстрации для корпоративного календаря, в стиле раскрасок Дудли. Подробное ТЗ в личку. Работаем только по договору, только с гражданами РФ.  

6 лет назад
Lyubimova_Elena
Елена 
54 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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