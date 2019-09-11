Необходимо сделать четыре оригинальных картинки в соответствии с ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок321 просмотр

Необходимо сделать четыре оригинальных картинки в соответствии с ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1nxor12MhCNcPzoi1TgnxPSTDUHY0oMMd0GPlyD9rzUs/edit?usp=sharing

6 лет назад
neznatok
Андрей 
44 года
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$30
7 дней
Работа выполнена полностью и в срок. Результатом доволен. рекомендую
Сотрудничеством довольна. Задача была поставлена достаточно точно. Приятно было общаться и сотрудничать с командой. Ребята точно знали, чего хотят, поэтому процесс прошел "без творческих мучений") Благодарю за сотрудничество. Рекомендую, как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

goodpaty
Татьяна 
53 года
17 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад