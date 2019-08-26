Поправить несколько элементов в векторном файле

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Завершен9 заявок285 просмотров

Есть готовый .AI файл (визитка), в котором надо передвинуть несколько элементов, и экспортировать в pdf/jpg.

6 лет назад
sskyba
Сергей 
54 года
20 лет в сервисе
Был
20 часов назад

Выбранный исполнитель

JuliaMaltseva
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$20
1 день
Escrow
Спасибо, Юлия, за оперативную и профессиональную работу!
Сергей отличный заказчик! Задания ставит максимально четко и понятно, всегда на связи. Вежлив и приятен в общении. Своевременная оплата. Рекомендую работать с ним! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

JuliaMaltseva
32 года
6 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад