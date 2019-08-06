Коллаж для соцсетей

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Закрыт7 заявок320 просмотров

Здравствуйте!

Нужен креативный коллаж для постов в соцсетях.

1. Месседж - ваша обувь будет летать от восторга. 

Смысл поста - показать в креативном исполнении, что старую обувь можно восстановить, а не покупать новую с помощью услуги реставрации. https://laundi.ru/ruchnaya-chistka-obuvi/

2. Месседж - дарим новую жизнь вашим вещам.

Показываем пример восстановленной сумки.  https://yadi.sk/d/I6varOaGtOxo-Q

Срок - до двух дней.

6 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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