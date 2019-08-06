Требуется доведение до ума 1 обложки. Логотип остается оригинальный. На выходе обложка - а5 (155*215 мм) с двумя названиями произведений и остальным текстом
Коллаж для соцсетей
Здравствуйте!
Нужен креативный коллаж для постов в соцсетях.
1. Месседж - ваша обувь будет летать от восторга.
Смысл поста - показать в креативном исполнении, что старую обувь можно восстановить, а не покупать новую с помощью услуги реставрации. https://laundi.ru/ruchnaya-chistka-obuvi/
2. Месседж - дарим новую жизнь вашим вещам.
Показываем пример восстановленной сумки. https://yadi.sk/d/I6varOaGtOxo-Q
Срок - до двух дней.
Заявки фрилансеров
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