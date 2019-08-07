Нарисовать гепарда, в векторе, символизирующего качественную и высокую скорость Интернета (1000 Мбит\с). Персонаж должен быть в цифровом стиле аналогичному скорости, можно в матрице. Он должен быть нарисован в нескольких позах: в повороте, половина туловища (передние лапы и голова), в полном беговом положении.