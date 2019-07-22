marousseev

$3500
Срочно! Необходимо: 1. Предоставить уже зарегистрированный аккаунт на Яндекс Маркете 2. Найти и предоставить юр. данные (ИП, ооо) для регистрации магазина на Яндекс Маркете Так же с ...
Интернет-магазины1 исполнитель
Закрыт
6 лет назад
Срочно! Необходимо: 1. Предоставить уже зарегистрированный аккаунт на Яндекс Маркете 2. Найти и предоставить юр. данные (ИП, ооо) для регистрации магазина на Яндекс Маркете Так же с ...
Сделать автономный сервис полноценных интеграций. (Avito, Юла, WhatsApp и Instagram), который работает на собственном сервере. ВАЖНО! Эта интеграция должна иметь возможно работать с несколькими аккаунтами через proxy-сервер. Интеграция Instagram. ...