Добрый день! Требуется поставить в админку Opencart 3 кнопку, которая будет загружать прайс-лист на сервер и запускать файл импорта. Загрузчик прайс-листов есть. Прайс загружается по ftp, всё работает. Нужно ...
Ajax корзина
Все детали работ обговорили в личной переписке.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
На сайте https://spzp.ru от 70 до 170 уников в сутки последние три месяца. При этом кликабельность по объявлениям Adsense практически нулевая - было 4 клика за июль. Хотелось бы улучшить ситуацию, повысить доход с ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужен специалист по WordPress для внесения ряда доработок на сайте. Подробное тз и ссылку на сайт в личку кандидатам которые заинтересуют. Пишите свой скайп для связи.Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть функция https://pastebin.com/f4T8DdUy которая должна получать содержимое странички используя купленные прокси: 81.177.27.248:31340:FMqTVm:43DP4P81.177.27.248:31339:FMqTVm:43DP4P217.29.53.67:41694:FMqTVm:43DP4PНо она почему то не работает, нужно ее починить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо подключить кассу яндекса на сайт https://play-name.com/ (в личном кабинете). Сейчас яндекс касса установлена на странице https://play-name.com/cabinet/proverka-nazvaniya по клику на кнопку http://prntscr.com/oid0de А помимо данной страницы нам нужно установить кассу на странице https://play-name.com/cabinet/tarifyi на все 3 кнопки http://prntscr.com/oid1hm Сейчас на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно передать в гугл аналитикс (GA) количество появлений (просмотров) на странице тега Есть работающий код, который передает в GA статистику показов URL в ссылке такого вида: ancor хотелось ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $500
Требуется разработать каталог для официального туристического портала на ASP.NET, ТЗ по запросу, проект значимый. Занятость проектная. З.п. от 500$, в зависимости от опытаВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Сайт уже готовый и рабочий на Modx Revolution. Хотим сделать отдельную страницу с новым шаблоном. Нужно взять готовый макет, сверстать и запрограммировать элементы. Стили, чанки и прочее можно брать с готового сайта.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходим консультант для технической поддержки ботов в Telegram канале. Необходимо разобраться в имеющемся коде и на постоянной основе осуществлять консультацию и техническую поддержку созданных ботовВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать интеграцию с сервисом отправки сервисных смс от Lifecell с AMO crm. В прикрепленном архиве пример протокола для определения возможности интеграции. Что необходимо от интеграции: При перемещении сделки с этапа воронки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад