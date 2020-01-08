Ajax корзина

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка273 просмотра

Все детали работ обговорили в личной переписке.

AJAX
6 лет назад
ILSHA
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

xorenbalasanyan
Хорен 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад
$60
4 дня
Escrow
Все отлично сделал

Заявки фрилансеров

xorenbalasanyan
Хорен 
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
20 отзывов(-1)
6 лет назад