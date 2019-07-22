Запрос к яндекс вебмастер api

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Закрыт5 заявок148 просмотров

Добрый день.

Нужно составить https запрос к яндекс вебмастер api.

Задача получить информацию о топ 500 запросах - https://yandex.ru/dev/webmaster/doc/dg/reference/host-search-queries-popular-docpage/

Поддержка яндекса ответила следующим образом:

Запрос будет выглядеть следующим образом:

curl -s -H 'Authorization: OAuth AgAAAAA0iS2-AARbhxiBF5Y-LkaYmythX0WGNmU' 'https://api.webmaster.yandex.net/v4/user/{user-id}/hosts/{host-id}/search-queries/popular/?order_by={order_by}[&query_indicator]' .

Необходимо заменить {user-id}, {host-id} на нужные вам и задать сортировку.

6 лет назад
redjired
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3 года назад

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