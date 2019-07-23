Wordpress добавить поле при регистрации и присваивать группу юзерам

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок206 просмотров

Сайт работает на Wordpress и Woocommerce. С помощью плагина реализована возможность создавать группы пользователей и для каждой группы указывать свои цены на товары. 

1. Нужно добавить возможность при регистрации новых пользователей автоматически присваивать и нужно группу, на основе кода, который они укажут при регистрации. Поле будет называться "Промокод". На странице регистрации сейчас нужно указать только два поля – Email и пароль, добавляем новое поле – "Промокод". И на этапе регистрации пользователя – проверять есть ли такой код в базе и если есть сразу присваивать ему соответствующую группу. 

2. В админке нужно добавить возможность создавать "коды" и выбирать какая им будет присваивать группа пользователей. 

3. Также нужно для уже зарегистрированных пользователей добавить возможность ввести код. Как вариант на странице Dashboard добавить поле для Промокода и кнопку "Сохранить".

WooCommerceWordPress
6 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
$30
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serega602
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
12 часов назад
6 лет назад
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