Back-end приложение для магазина Shopify

Есть магазин на Shopify. В магазине используется приложение ReCharge (для торговли по модели подписки: заказы в приложении создаются автоматически каждые 30 дней, с карты списываются средства и товар доставляется).

ReCharge использует собственный чекаут, который проходит на субдомене https://checkout.rechargeapps.com/. На последней странице — Thank You page — мы имеем возможность добавлять свой Javascript код. Там я добавлю форму, с помощью которой нужно зарегистрировать аккаунт пользователя в магазине Shopify.

И тут нам нужно приложение, которое связало бы форму на фронт-энде https://checkout.rechargeapps.com/ с бэк-эндом магазина на myshopify.com.

Выглядеть это должно приблизительно так (см. схему во вложении). То есть, по сути нам нужно что-то типа бэкэнд-прокси. БД не нужна. Ожидания по трафику — до 1.5k в день сейчас, с возможностью увеличения в будущем.

В своих заявках обязательно указывайте:

1. Платформа, на которой планируете выполнить приложение (AWS, платформа Google, и т.д.)

2. Язык программирования, который планируете использовать.

3. Приблизительное время исполнения.

4. Стоимость часа работы (+ общая сумма).

5. Уровень владения английским.