Доработки каталога товаров на Django

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок281 просмотр

Есть сайт на Django, на котором нужно сделать доработки:

- фильтры по каталогу (тэги)

- сортировки в каталоге

- публикации (новости и т.п.)

- отзывы

Краткое описание задачи: https://bit.ly/2EODLbA

Для обсуждения всех вопросов лучше сразу писать в skype (в профиле).

Django
6 лет назад
Stable100
39 лет
18 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров